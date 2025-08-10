Editeaza

Cautat de politisti dupa ce a facut drifturi sub ferestrele IPJ Gorj

Sursa: Pandurul
Duminica, 10 August 2025, ora 14:15
13 citiri
Politistii din Targu Jiu cauta soferul unui autoturism care a fost surprins ca facea drifturi, noaptea, intr-un sens giratoriu. Incidentul a avut loc chiar in apropiere de sediul Inspectoratului de Politie Gorj, pe timp de noapte, astfel de evenimente fiind deja o obisnuinta in zona, aproape noapte de noapte.

Tanarul din Targu Jiu care efectua manevrele periculoase in sensul giratoriu este acum cautat de politisti la fel ca si alte persoane care fac drifturi in parcarea de la Stadionul ...citește toată știrea

Pandurul
