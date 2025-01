Cautata de politisti

O femeie 93 de ani este cautata de politistii din Bumbesti Jiu, ea fiind data disparuta de un barbat de 71 de ani din Targu Jiu.Firuta Sarbu, de 93 de ani, domiciliata in orasul Bumbesti-Jiu, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 28.01.2025, in jurul orelor 09.00 si nu s-a mai intors.Din primele informatii a rezultat ca femeia ar fi plecat de la domiciliu, fara a preciza locatia sau durata de deplasare si nu s-a mai intors pana in prezent.La data plecarii aceasta era imbracata cu ... citește toată știrea