Cauza mortii tinerei din Targu Jiu, gasita decedata in apartament!

In cauza mortii tinerei de 34 ani care a fost gasita decedata intr-o locuinta din Targu Jiu, medicii legisti au stabilit ca aceasta a suferit un infarct.Adriana Neagoe a fost gasita decedata in urma cu doua zile in apartamentul in care locuia, din Targu Jiu. Aceasta se afla singura acasa, acolo unde se mai aflau doar cei doi caini de care avea grija.Medicii legisti care au preluat cadavrul au stabilit ulterior ca Adriana Neagoe a murit in urma unui infarct. Acestia au trimis probe si pentru ... citește toată știrea