Cazul lui Andrei- O asociatie cere dreptate dupa tragedia de la spitalul din Targu Jiu

Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) trage un semnal de alarma cu privire la lipsa de reactie a autoritatilor in cazul mortii tragice a lui Andrei Marius Dragan, un adolescent de 16 ani, decedat in noiembrie 2024 in Spitalul de Urgente din Targu Jiu. La doua luni de la aceasta tragedie, nicio institutie nu a luat masuri concrete pentru sanctionarea responsabililor sau pentru prevenirea unor situatii similare.Ancheta disciplinara initiata de Colegiul ... citește toată știrea