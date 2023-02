Cazul "politistului Spider Man", verificat de sefii IPJ Gorj

Gestul politistului Vasile Tunaru, care s-a urcat cu picioarele pe capota unei masini pentru a verifica lemnele transportate de sofer, va fi analizat de superiorii sai. Acestia s-au autosesizat dupa ce in presa au aparut fotografii cu agentul Tunaru "cocotat" pe masina.Incidentul a avut loc, joi dupa amiaza, in localitatea Scoarta. O masina care transporta lemne a fost trasa pe dreapta de catre un echipaj de politie al IPJ Gorj. Controlul de rutina s-a transformat in unul amanuntit pentru ... citeste toata stirea