Ce a discutat ministra mediului cu primarul Marcel Romanescu

Luni, 11 August 2025, ora 13:00
Ministra Mediului,Apelor si Padurilor, Diana Buzoianu, a avertizat, in urma unei vizite de lucru desfasurate recent in judetul Gorj, ca Romania este invadata anual de mii de tone de deseuri textile aduse ilegal sub eticheta de produse second-hand, care ajung aruncate sau arse in apropierea comunitatilor, punand in pericol sanatatea publica si mediul.

Dupa vizita in teren, la groapa de gunoi de la Slobozia si in cartierul Pandurasul, ministra Diana Buzoianu a declarat ca "aceasta realitate ...citește toată știrea

