Combinatie periculoasa si ilegala. Un gorjean are dosar penal dupa ce a fost prins in trafic beat si cu permisul anulat. Targujianul, de 49 de ani, a fost tras pe dreapta pe un drum comunal, in Tetila."In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a constatat ca acesta are dreptul de a conduce autovehicule, pe drumurile publice, ... citeste toata stirea