Ce au decis magistratii din Bulgaria in cazul Elenei Udrea

Elena Udrea ramane in arest in Bulgaria, pana la extradarea sa, a decis, joi, Curtea de Apel din Sofia. Judecatorii au respins recursul acesteia la decizia de arestare preventiva.Totodata, magistratii bulgari au respins si actele medicale depuse la instanta de avocatii Elenei Udrea. Judecatorii au precizat ca aceste acte nu indica faptul ca ramanerea in arest va accentua problemele medicale pe care ea le are.Asadar, Elena Udrea va ramane in arest preventiv in Sofia pana in 19 aprilie,