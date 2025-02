Ce cred primarii despre candidatii de la prezidentiale. Cine e mai bune, cine intra in finala

Primarii gorjenii sunt nemultumiti de candidatii la alegerile prezidentiale. In timp ce coalitia de guvernare a stabilit sa intre in cursa electorala pentru Cotroceni cu Crin Antonescu, edilii il vad mai pregatit pe Ilie Bolojan, sau pe Victor Ponta pe care il vor sustine, din umbra. Sunt de acord cu un singur lucru: nu vor sa mai candideze Calin Georgescu.Cu totii spera sa nu fie lasat sa candideze Calin Georgescu, pentru ca intra in cursa electorala cu sanse reale de a castiga alegerile. ... citește toată știrea