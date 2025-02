Ce infractiuni a facut un gorjean pentru a putea conduce

Un barbat de 38 de ani din Albeni a ajuns in arest, fiind acuzat de mai multe infractiuni din domeniul circulatiei rutiere.Politistii din Targu-Carbunesti au depistat in trafic un barbat, de 38 de ani, din Albeni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Scoarta, avand permisul de conducere suspendat din data de 14 februarie 2024.De asemenea, politistii au constatat faptul ca placutele cu numerele de inmatriculare montate pe autoturism sunt atribuite altui vehicul, pe care barbatul de 38 ... citește toată știrea