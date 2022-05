Ce le cere premierul Ciuca ministrilor

Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare."Asa cum ne-am asumat luni in cadrul coalitiei, am stabilit un nou set de masuri care sa vina atat in sprijinul activitatii Guvernului, cat, mai ales, in ceea ce priveste continuarea programului 'Sprijin ... citeste toata stirea