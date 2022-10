Ce masuri s-au luat in cazul braconierilor retinuti de politisti

S-au luat noi masuri in cazul celor 7 persoane banuite de braconaj cinegetic. Pentru 6 dintre cei retinuti de politisti a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar fata de o persoana, instanta de judecata a dispus masura arestului preventiv pentru 30 de zile.Braconierii au fost prinsi in urma unui amplu flagrant organizat de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Gorj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe ... citeste toata stirea