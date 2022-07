Ce modificari s-au facut in parcul auto de la Transloc in ultimii doi ani

Directorul Transloc, Mihai Paraschiv, se lauda cu imbunatatiri privind parcul auto al societatii de transport in comun. In ultimii doi ani, au fost scoase de pe traseu autobuze vechi, care depasisera norma de casare, dar inca circulau pe strazi si transportau calatori.Mihai Paraschiv a explicat ca, in urma cu doi ani, doar cinci autobuze aveau aer conditionat. Acum, sunt 25 de autobuze la Transloc, in care functioneaza aerul conditionat. Chiar daca vorbim de mijloace de transport in comun ... citeste toata stirea