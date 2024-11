Ce munca si-a ales un tanar de 23 de ani

Un tanar de 23 de ani, din judetul Valcea, munceste cot la cot cu alti zeci de muncitori pe santierul din Targu Jiu, unde se construiesc primele blocuri sociale. Pentru ca firma n-a gasit personal sa recruteze din zona, a luat oameni din judetele invecinate. Asa l-a convins pe Nicolae Popa sa vina la Targu Jiu. E excavatorist si manevreaza un utilaj de peste 20 de tone.Nu e primul lui job. Face naveta saptamanal acasa, in Valcea. "Merg acasa in fiecare saptamana, in weekend. In rest, raman ... citește toată știrea