Rusaliile semnifica Pogorarea Sfantului Duh si are loc la 50 de zile de la Invierea Mantuitorului Isus Hristos si la 10 zile de la Inaltare. In acest an se sarbatoreste pe 4 iunie.Se mai numeste Duminica Mare sau Cincizecime si incheie ciclul pascal, respectiv Invierea, Inaltarea si Pogorarea Sfantului Duh. Se praznuieste in a opta duminica dupa Paste iar pe 5 iunie este Sfanta Treime.Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, datand de pe vremea sfintilor apostoli. Pana la ... citeste toata stirea