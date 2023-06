Tarifele pleaca de la 1.000 de lei pe luna pentru parintii care aleg sa plateasca integral, la care se adauga intre 15 si 20 de lei pe zi pentru masa de pranz. Parintii care vor sa plateasca saptamanal trebuie sa stie ca tariful este de 350 de lei plus plata mesei de pranz.Programul variaza intre 8.00 si 18.00, timp in care reprezentantii afterschool-urilor promit ca angreneaza copiii intr-o serie de activitati recreative, chiar si in aer liber acolo unde spatiul ... citeste toata stirea