CE Oltenia, in discutii sa cumpere carbune de la microcariere

Complexul Energetic Oltenia ia in calcul sa cumpere carbune de la carierele private din Gorj! In judetul nostru exista 12 astfel de cariere, iar reprezentantii CEO au inceput discutii cu patronii pentru a ajunge la o intelegere.Complexul Energetic Oltenia se confrunta cu o situatie fara precendent. Societatea care detine mai multe cariere miniere, in care tone de carbune sunt neexploatate, a ajuns in situatia sa apeleze la mediul privat. Cea mai mare cariera, Rosia, este blocata de o decizie ... citeste toata stirea