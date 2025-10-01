Editeaza

CE Oltenia prelungeste contractele 2.092 de angajati, pana la sfarsitul anului

Sursa: Pandurul
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:49
8 citiri
Conducerea Complexului Energetic Oltenia a confirmat prelungirea contractelor individuale de munca pentru un numar de 2.092 de salariati, pana la data de 30 decembrie 2025.

Decizia vizeaza angajatii care aveau contracte pe perioada determinata si vine in contextul necesitatii de a asigura continuitatea in exploatarile miniere si in sucursalele energetice.

Totusi, masura ofera stabilitate temporara, intr-o perioada in care compania deruleaza ...citește toată știrea

Pandurul
