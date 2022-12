Complexul Energetic Oltenia va face un imprumut in banca de aproape 200 de milioane de euro. Daniel Burlan, managerul producatorului de energie, a explicat ca acest credit trebuie rambursat pana in anul 2032.In plus, Daniel Burlan a mai spus ca imprumutul este prevazut si in programul de restructurare aprobat de Comisia Europeana. "Este prevazut in programul de restructurare pentru acoperirea necesitatilor financiare. O ... citeste toata stirea