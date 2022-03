Ce parere au gorjenii despre pastilele cu iod: "Este lipsa de pregatire. Este incultura!" Medicii de familie, revoltati

Medicamentele pe baza de iod au fost achizitionate de catre Ministerul Sanatatii si trimise catre toate directiile de Sanatate Publica din tara. Cutiile urmeaza a fi distribuite catre medicii de familie in perioada urmatoare, conform unei metodologii bine puse la punct. Si in judetul Gorj au ajuns aproape 500.000 de comprimate, insa cadrele medicale nu vad cu ochi buni aceasta decizie.Pastilele cu iod au fost distribuite preventiv in toata tara, asta in cazul in care vom asista la un atac ... citeste toata stirea