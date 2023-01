Ce pedeapsa a primit un sofer cu o alcoolemie record

Un sofer care a condus cu alcoolemie record de 2,29 g ‰ si a produs o tamponare in intersectia cu sens giratoriu din apropierea Primariei Targu Jiu a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani si sapte luni de inchisoare cu executare. Acesta are varsta de 29 de ani si este inginer, dar nu are un loc de munca.Evenimentul rutier a avut loc in urma cu un an intr-un sens giratoriu din centrul municipiului Targu Jiu. Tanarul a intrat in masina condusa de o soferita, pe care a rugat-o sa faca o ... citeste toata stirea