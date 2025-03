Ce risca functionarii care au inchis primaria. Primar: o sa tin cont la evaluare. Ii aduc cu picioarele pe pamant

Haosul continua la primaria Slivilesti. Dupa ce miercuri functionarii au inchis primaria la cateva minute dupa inceperea programului acuzand ca este frig in birouri, nici in zilele ce au urmat o parte din salariati nu au revenit la serviciu.Edilul este foc si para si este decis sa ia masuri si se vede nevoit sa ii supraveghere indeaproape."Unii nu au venit de miercuri, altii sunt in concediu medical, de altii nu stiu nimic si cativa au revenit. Nu poti sa spui ca esti functionar public si ... citește toată știrea