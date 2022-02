Ce s-a intamplat cu cei doi catei aruncati intr-un sant, in Balesti

Unul dintre cei doi catelusi abandonati intr-un sant pe marginea unui drum din comuna Balesti a murit. Medicul veterinar nu l-a mai putut salva. Celalalt este bine si, in curand, isi va cauta stapan. Cei doi pui de caine au fost aruncati in sant in urma cu cateva zile. Cel care a facut asta a fost identificat de politisti si este cercetat penal.Momentul in care barbatul a abandonat cateii a fost surprins de o camera de supraveghere. Se vede cum acesta coboara de pe bicicleta, arunca puii si ... citeste toata stirea