Cei doi politisti care au fost prinsi in flagrant luand mita in centrul Capitalei au fost trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie. Ei sunt acuzati de 60, respectiv 62 de fapte de luare de mita.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatilor: Andrei Pantea, la data faptelor comisar de politie in cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti - Brigada ... citeste toata stirea