Ce se intampla cu minerii care lucreaza in perimetre care se inchid

Trei cariere urmeaza sa fie inchise in urmatorii ani, iar la finalul lui 2026 CE Oltenia va mai avea circa 5.000 de salariati. Cei care nu indeplinesc conditiile de pensionare la momentul in care este inchisa cariera vor fi relocati spre alte activitati.Trei cariere vor fi inchise in 2023 si 2024 - Lupoaia, Pesteana si Husnicioara."Pana in 2026 mai raman circa 5.000 de oameni. Aveam 11.200 si in 2026 (nr- conform planului de restructurare) undeva la 5.600 care ramaneau ... citeste toata stirea