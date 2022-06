Ce se intampla dupa expirarea termenelor si inchiderea carierelor din CE Oltenia

Primele cariere vor fi inchise pana la sfarsitul anul, insa activitatea nu se va opri, explica directorul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan. El sustine ca dupa infaptuirea datei la care sunt programate sa fie inchise, au loc diverse procese de punere in siguranta, care dureaza un an sau chiar doi, iar in aceasta perioada sunt inregistrate si productii de carbune.Cariera Husnicioara din Mehedinti este singura care-si va inchide orice activitate, dar la celelalte va continua ... citeste toata stirea