Hotii pun in pericol siguranta in trafic. Fura semnalizatoare si avertizoare de pe drumurile nationale din Gorj. Mai multe elemente luminoase, alimentate cu energie de la soare, au disparut in ultima vreme.Unul singur costa in jur de 100 de lei. Au fost furate cateva zeci de astfel de elemente care au fost montate in zone unde e risc sa se produca accidente."Sunt furturi destul de multe pe drumurile nationale, in special la *butonii* luminosi care clipesc. Se fura si sistemele de alimentare ... citeste toata stirea