Ce spune CEO despre ranirea unui angajat

Este ancheta la CE Oltenia dupa ce un angajat a fost ranit in timpul unei interventii la locul de munca, la Termo Rovinari.In jurul orei 01:00, la schimbul III, salariatul supraveghea lucrarile de reparatie la pompa Bagger care deserveste doua blocuri energetice. In timpul manevrei de ridicare de la cota - 8 m la cota 0 m, din cauza gabaritului mare, pompa a intrat in balans. In incercarea de a o stabiliza, salariatul si-a prins ... citește toată știrea