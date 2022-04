Ce spune IPJ Gorj despre disparitia a trei tineri

Doi copii de 13 ani, din Targu Jiu, si o tanara din Novaci au fost dati disparuti de familie. Politistii au reusit sa-i gaseasca in timp record. In mai putin de o ora de la sesizari."Politistii au reusit identificarea cu operativitate, in mai putin de o ora de la sesizare, a trei persoane disparute, dintre care doi minori, de 13 ani. La cautari au fost angrenati zeci de politisti.Astfel, dupa ce politistii din cadrul Politiei Orasului Novaci au fost sesizati cu privire la disparitia unei ... citeste toata stirea