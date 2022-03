Ce spune premierul Ciuca despre remaniere

Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, 22 martie, ca nu are de gand sa faca vreo remaniere guvernamentala si ca pana in prezent nu exista nicio evaluare a ministrilor."Pana in acest moment nu am facut o evaluare care sa poata fi prezentata public. Cand o voi face, o voi face cu fiecare ministru in parte", a declarat seful Guvernului, fiind intrebat daca are de gand sa faca o remaniere sau daca exista sincope la nivelul Executivului.Premierul a avut doar cuvinte de apreciere fata de cei ... citeste toata stirea