Ce spune Vilceanu dupa reprosurile lui Ciuca

"Nu, nu mi-a reprosat niciodata asa ceva. Dl Ciuca ne-a rugat sa nu mai vorbim in contradictoriu in spatiul public, dl Grindeanu (ministrul Transporturilor, si el membru PSD) a spus ca am discutat despre ministrii PSD de la guvern", a spus Vilceanu."Nu am apostrofat pe nimeni, puteti sa luati imaginile sa vedeti ca nu pronunt nume, spun ceva de notorietate publica. La Ministerul Sanatatii si la Ministerul Muncii de ani de zile nu exista o absorbtie buna la fonduri europene", a continuat ... citeste toata stirea