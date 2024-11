Ce spune Weber despre schimbarea supraveghetorilor

Se anunta schimbari in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia dupa sesizarile Comisiei Europene privind neregulile in numirile din companiile de statComisia Europeana a semnalat nereguli legate de numirile in consiliile de administratie ale unor companii de stat, ceea ce a determinat schimbari in structura de conducere a Complexului Energetic Oltenia.Mihai Weber, presedintele PSD Gorj, a anuntat ca secretarii de stat nu vor mai putea ocupa functii in consiliile de ... citește toată știrea