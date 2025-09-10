Editeaza

Ce stiu autoritatile despre problemele din judet si cum poti obtine informatii verificate. Si avem si un exemplu

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:30
Scolile din Baia de Fier nu au apa, iar un sat intreg, Cernadia, a fost taiat de la apa pentru neplata facturilor de catre primarie. Aceasta a fost sesizarea venita pe adresa redactiei miercuri dimineata. Mai departe, jurnalistii de la Pandurul au incercat sa afle ce se intampla si daca sesizarea se confirma, chiar daca, stiute fiind problemele cu apa din comuna, informatia era aproape sigura. La finalul zilei, mult haos si nestiinta despre ce se intampla in propria batatura. Si nu doar in ...citește toată știrea

