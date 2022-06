Ce vrea sa faca o primarie cu sase cladiri lasate in paragina

Autoritatile din comuna gorjeana Danesti au in plan sa reabiliteze sase cladiri care au fost lasate in paragina. Aici au functionat scoli, dar s-au inchis din lipsa de elevi asa ca primaria cauta acum solutii sa foloseasca aceste spatii. Mai intai, trebuie sa le reabiliteze. Si pentru asta a cerut bani de la Guvern. Daca le va moderniza, primarul vrea sa transforme vechile scoli in sali multifunctionale de care sa se bucure toti localnicii din comuna indiferent de varsta.In total, sunt sase ... citeste toata stirea