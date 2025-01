Cearta pe o bicicleta. S-a ajuns la rani cu toporisca si retineri

Un gorjean de 64 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Toti cei implicati in acest dosar sunt persoane trecute de 60 de ani.In seara zilei de 22.01.2025, in jurul orelor 16.00, la locuinta suspectului A.G., situata in mun. Tg-Jiu, a izbucnit un conflict spontan intre acesta, pe de o parte si persoana vatamata B.G., in varsta de 73 de ani si varul persoanei vatamate, B.N.G., in varsta de 80 de ani, pe de alta parte. ... citește toată știrea