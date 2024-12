Ceata densa in mai multe zone din Oltenia

Administratia Nationala de Meteorologie a emis si vineri dimineata o avertizare cod galben de ceata valabil in Oltenia.Se vor semnala ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Judetul Olt: Corabia, Brastavatu, Izbiceni, Rusanesti, Ianca, Tia Mare, Vadastrita, Cilieni, Grojdibodu, Visina, Rotunda, Obarsia, Studina, Giuvarasti, Orlea, Garcov, Bucinisu, Stefan cel Mare, Visina Noua, Gura ... citește toată știrea