Cedeaza cladiri ca sa isi achite datoriile la bugetul local

Uzina Mecanica Sadu nu are nicio sansa sa isi achite datoriile la bugetul local al orasului Bumbesti Jiu! Din acest motiv, administratia locala va opta pentru o alta modalitate de a-si recupera paguba. In perioada urmatoare, mai multe hale si alte active ale UM Sadu vor fi preluate de primaria din localitate. Ele vor fi date in folosinta parcului industrial, iar pe viitor vor fi puse la dispozitia eventualilor investitori care isi vor manifesta interesul pentru respectiva zona.