Cedeaza o cladire monument istoric CJ Gorj. Vor sa acceseze fonduri din PNRR

Consiliul Judetean Gorj va prelua in folosinta gratuita monumentul istoric "Cula Cioaba - Chintescu", situat in comuna Slivilesti. Atat cula, cat si terenul aferent acesteia, vor fi cedate CJ Gorj pentru a fi supuse unui proiect de restaurare. Banii necesari vor fi obtinuti prin PNRR."Am cedat atat cula cat si terenul Consiliului Judetean Gorj. Am facut acest lucru pentru a obtine, prin PNRR, 1 milion de euro. Cula era a noastra, a comunei Slivilesti. Terenul nu era al nostru. Era al unui ... citeste toata stirea