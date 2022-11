Centralele din Defileu risca sa ramana piese de muzeu. Cine raspunde pentru banii care se duc pe apa?

Parlamentarii PSD vor sa depuna o noua lege pentru deblocarea lucrarilor la hidrocentralele din Defileu. Dupa ce prima lege a fost declarata neconstitutionala, parlamentarii vor s-o corecteze si s-o aprobe din nou. In tot acest timp, peste 150 de milioane de euro risca sa se duca pe apa Sambetei.Investitiile realizate in aria protejata din Defileul Jiului sunt gata in proportie de peste 90%. Curtea Constitutionala a decis ca legea care ar permite continuarea acestor investitii este ... citeste toata stirea