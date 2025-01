Centru de inovare intr-un sat din Gorj

Initiativa inedita in mediul rural. Autoritatile din comuna gorjeana Rosia de Amaradia au facut rost de fonduri pentru a deschide un centru de inovare in localitate. In curand, anunta edilul, acesta va fi deschis.Astfel, educatia va tine pasul cu tehnologia si in mediul rural."Astazi, impreuna cu cadrele didactice de la ciclul primar de la toate unitatile scolare din localitate, am participat la un curs ... citește toată știrea