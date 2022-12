Un centru de inovare si o biblioteca digitalizata va fi realizata in comuna Jupanesti. Investitia va fi realizata prin PNRR si se ridica la aproximativ 20.000.000 de lei.Centrul va f implementat la Caminul Cultural din localitate si cel mai probabil investitia va fi realizata anul viitor."Este o investitie indrazneata care va aduce un plus valoare in comuna. Am obtinut o finantare prin PNRR ... citeste toata stirea