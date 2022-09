Centru social infiintat in Gorj de o asociatie umanitara

Asociatia "Glasul Sufletului" va infiinta in judetul Gorj un centru social destinat persoanelor nevoiase. Totul a pornit de la o emisiune de televiziune, in cadrul careia Cristina Lia, presedintele asociatiei, a marturisit ca cea mai mare dorinta pe care o are este infiintarea unui centru sociala.Un telespectator a auzit aceasta dorinta si a facut o donatie consistenta, in suma de 8.000 de euro, astfel ca visul incepe sa devina realitate. "Un donator care a urmarit emisiunea *Spune-mi cum* de ... citeste toata stirea