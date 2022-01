Centrul de Evaluare COVID-19 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu a inceput sa functioneze

Centrul de Evaluare COVID din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu a inceput sa functioneze de joi, 27 ianuarie. Primii pacientii au venit, deja, la Centrul de evaluare, care functioneaza in cladirea fostului Dispensar TBC de pe strada A.I. Cuza (Pasarela)."Acest centru functioneaza in regim de spitalizare de zi, cu un program de functionare de luni pana duminica, in intervalul orar 08:00 - 20:00. Pacientii care manifesta forme usoare sau medii de coronavirus se pot adresa ... citeste toata stirea