Centrul de Transfuzie Sanguina Gorj cauta medic

Centrul de Transfuzie Sanguina Gorj, situat in Targu Jiu, pe strada 22 Decembrie 1989, nr. 28, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic primar in specialitatea medicina de laborator.Postul este pe perioada nedeterminata, cu norma de lucru de 7 ore/zi, 35 de ore/saptamana, in cadrul compartimentului "Laborator Control biologic, control de calitate si de validare sange si componente sanguine".Candidatii trebuie sa detina diploma de licenta in medicina; ... citește toată știrea