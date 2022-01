Centrul de vaccinare din municipiul Motru ar putea fi inchis din cauza facturilor mari la utilitati

Primarul municipiului Motru, al doilea oras ca marime din judetul Gorj, intentioneaza sa inchida centrul de vaccinare anti-COVID-19 din cauza facturilor uriase la utilitati. Cosmin Morega, primarul municipiului Motru a spus ca are de achitat 35.000 de lei pentru gaze pe lunile noiembrie si decembrie pentru centrul de vaccinare, in conditiile in care pana acum platea doar 7.000 de lei. In plus, primaria va avea de achitat si factura la energie electrica.In aceste conditii, cheltuielile se vor ... citeste toata stirea