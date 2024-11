Centura ocolitoare pentru municipiul Motru. Doua propuneri!

Cu o centura finalizata dupa aproape un deceniu, la Targu Jiu, in judetul Gorj se fac proiecte pentru inca trei variante ocolitoare. Soselele sunt in planul Consiliului Judetean Gorj si ar trebui sa se construiasca in Motru, Balesti si Bumbesti-Jiu.Deocamdata, cele trei lucrari sunt la faza de proiectare, conform spuselor primarului din Motru, Cosmin Morega.Acesta a declarat la Radio Infinit ca varianta ocolitoare de la Motru va trece pe Calea Severinului. "Este in linie dreapta si e la ... citește toată știrea