Centura Targu Jiului, gata la anul... au crescut preturile cu 400%

Un nou termen pentru finalizarea centurii din Targu Jiu. Constructorul anunta ca de la jumatatea anului viitor se va putea circula pe varianta ocolitoare a municipiului. Lucrarile ar fi trebuit sa fie gata din 2016, dar blocajele s-au tinut lant pe santier. Acum firma care se ocupa de lucrari asteapta fonduri in plus ca sa toarne asfalt. Unele materiale de constructii s-au scumpit chiar si cu 400% in aceasta perioada.Drumul este pregatit sa fie asfaltat in cateva puncte, dar inca nu se poate ... citeste toata stirea