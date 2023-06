Complexul Energetic Oltenia a contestat sanctiunea Inspectiei de Munca dupa accidentul de la Cariera Jilt Sud, unde trei persoane au murit si zece au fost ranite. Termen in dosar este 20 iunie, dupa ce instanta va solicita informatii si la parchetul de pe langa Judecatoria Motru, unde este inregistrat un dosar de cercetare.CE Oltenia a fost amendat, in prima faza cu 5.000 de lei, dupa accidentul de la Jilt. Ulterior, au fost mai multe controale, iar transportul in cariere a si fost blocat ... citeste toata stirea