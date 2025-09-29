Editeaza

CEO nu poate sa livreze mai mult de 700 MW nici daca ar vrea. Cine spune!

Sursa: Pandurul
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 07:15
Fostul director din CE Oltenia, Constantin Popescu, actualul primar din Turceni, declara ca si daca s-ar prelungi exploatarea a cinci grupuri din companie, producatorul de energie nu poate livra mai mult de 700 de MW, adica 2-3 grupuri din Rovinari. Popescu aminteste de investitia de la Termocentrala Mintia, care poate asigura toata energia pe care o livreaza CEO acum, dar la costuri mai mici.

Lipsa de investitii din ultimii ani a facut ca producatorul de energie sa nu mai aiba front de lucru, ...citește toată știrea

