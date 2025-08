CEO se apropie de rambursarea ajutorului de stat, nu de renegocierea planului de restructurare

Fostul director al CE Oltenia, Daniel Burlan, reafirma ca rediscutarea termenilor din planul de restructurare al companiei de producere de energie pe carbune este obligatorie, pana la 31 decembrie 2025. In acest moment, CEO se afla mai aproape de returnarea imprumutului de salvare, acceptat de Comisia Europeana, decat de o modificare a planului de restructurare. Pana in prezent, Complexul Energetic Oltenia a primit granturi in suma cumulata de 946,4 milioane euro pentru achizitia certificatelor ... citește toată știrea